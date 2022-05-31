Şentop: "Bisikletle seyahat, vücudumuzun ve ruhumuzun özgürlük ihtiyacına yakışan en güzel fikirdir" - Haberler

Şentop: "Bisikletle seyahat, vücudumuzun ve ruhumuzun özgürlük ihtiyacına yakışan en güzel fikirdir"
AA - Muhammet Fatih Demirci - Politika
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un etkinlik alanına gelmesi Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un etkinlik alanına gelmesi
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun konuşması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü tanıtım etkinliğine katıldı. (1)
AA / Muhammet Fatih Demirci - Politika