Şentop: "Bisikletle seyahat, vücudumuzun ve ruhumuzun özgürlük ihtiyacına yakışan en güzel fikirdir" - Haberler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un etkinlik alanına gelmesi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu'nun konuşması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

Hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü tanıtım etkinliğine katıldı. (1)