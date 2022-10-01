Son dakika haber: Şentop: "(Doğu Akdeniz ve KKTC) Türkiye sahip olduğu bütün hak ve menfaatlerini her zaman korumak ve savunmak konusunda kararlıdır" Politika Haberleri Edinilen son dakika haberine göre TBMM Genel Kurulu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM'de 27. Dönem 6. Yasama Yılı başladı TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışı dolaysıyla TBMM Genel Kurulu'nda sunuş konuşması yaptı. TBMM Genel Kurulu TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM'de 27. Dönem 6. Yasama Yılı başladı TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 6. Yasama Yılı açılışı dolaysıyla TBMM Genel Kurulu'nda sunuş konuşması yaptı. (3) Kaynak: AA / Politika Mustafa Şentop Politika Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Politika ›› Son dakika haber: Şentop: '(Doğu Akdeniz ve KKTC) Türkiye sahip olduğu bütün hak ve menfaatlerini her zaman korumak ve savunmak konusunda kararlıdır' - Haberler

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