TBMM Başkanı Şentop, 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nı değerlendirdi: (2)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem, 5. Yasama Yılı'nda, TBMM Başkanlığına 317 yasama dokunulmazlığı tezkeresinin geldiğini bildirerek, "5. Yasama Yılı'nda sunulanlarla birlikte 27. Yasama Dönemi'nin tamamında Meclis Başkanlığına sunulan tezkerelerin toplamı maalesef 1600'ü geçmiştir." dedi.

Şentop, parlamento muhabirleriyle TBMM Tören Salonu'nda bir araya gelerek, sona eren 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nı değerlendirdi.

Geçen yasama yılında TBMM Başkanlığına 317 yasama dokunulmazlığı tezkeresi geldiğini belirten Şentop, "Bunlardan Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında düzenlenen 2 tezkerede TBMM Genel Kurulu tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi, 1 tezkere ise istem üzerine Cumhurbaşkanlığına iade edildi. 5. Yasama Yılı'nda sunulanlarla birlikte 27. Yasama Dönemi'nin tamamında Meclis Başkanlığına sunulan tezkerelerin toplamı ise maalesef 1600'ü geçmiştir." diye konuştu.

Bu konuda daha önce açıklamalar yaptığını anımsatan Şentop, yasama dokunulmazlığının suç işleme özgürlüğü anlamına gelmediğini dile getirdi. Şentop, yasama dokunulmazlığının, şahıslarından bağımsız olarak, yürüttükleri yasama görevi sebebiyle milletvekillerine bazı geçici imkanlar tanınmasını ifade eden bir müessese olduğunu söyledi.

Mustafa Şentop, bir milletvekilinin suç işlediği iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılması talep edildiğinde yapılacak işlemlerin, TBMM İçtüzüğü'nde ayrıntılı şekilde kurala bağlandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada Meclis'e sunulan dokunulmazlığın kaldırılması tezkereleri hakkında TBMM Başkanlığının, 'dokunulmazlığın kaldırılmasına veya kaldırılmamasına karar verme' şeklinde bir yetkisi bulunmamaktadır. Bu yetki ancak TBMM Başkanlığınca kendilerine yapılacak havale işlemi sonrasında içtüzük hükümlerine uygun şekilde kullanılmak üzere, Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon'da ve daha sonra TBMM Genel Kurulundadır. Nitekim Karma Komisyon geçtiğimiz yasama yılında 2 milletvekiline ait 7 dokunulmazlık tezkeresinin görüşülmesi için toplanmış, akabinde bir milletvekiline ait 2 dosyada Genel Kurul tarafından dokunulmazlığın kaldırılmasına karar verilmiştir. Yine bir diğer milletvekilinin 5 dosyası hakkında düzenlenen Karma Komisyon raporları da öyle tahmin ediyorum 6. Yasama Yılı'nın başında Genel Kurul tarafından görüşülerek karara bağlanacaktır."

"Salgının etkilerinin azalmasıyla etkinlikler düzenlendi"

Şentop, 5. Yasama Yılı'nda, Kovid-19 salgınının etkilerinin azalmasının, milli günleri ve bayramları önceki yıllara göre daha coşkulu şekilde kutlamaya izin verdiğini dile getirerek, bu yıl gazi Meclis'in açılışının 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, geniş katılımlı etkinliklerin düzenlenebildiğini anlattı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde de Meclis'te anma töreni, panel, fotoğraf sergisi düzenlendiğini anımsatan Şentop, TBMM'nin son dönemde yasama ve denetim faaliyetlerinin yanı sıra parlamenter diplomasi alanında da yoğun mesai harcadığını ifade etti.

Mustafa Şentop, TBMM'nin ve milletvekillerinin, Türkiye'nin "girişimci ve insani dış politika" ilkesiyle uyumlu şekilde yurt dışındaki muhataplarıyla önemli görüşmeler ve çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Büyük önem atfettiğimiz parlamenter diplomasi faaliyetleri kapsamında ben de TBMM Başkanı olarak çok sayıda uluslararası toplantı, ikili görüşme, ziyaret ve heyet kabulleri gibi bir dizi dış ilişkiler faaliyetinde bulundum." açıklamasında bulundu.

Bir çok görüşme talebi ve davetin bulunduğunu ancak hepsine katılmanın mümkün olmadığını aktaran Şentop, bu kapsamda geçtiğimiz yasama yılında 11 ülkeye resmi ziyaret gerçekleştirildiğini, 8 farklı ülkeden parlamento heyeti ağırladıklarını ve uluslararası sorunlara çözüm önerilerinin ele alındığı 3 uluslararası konferansa ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

Şentop, bu faaliyetlerin yanı sıra bu dönemde TBMM Başkanı sıfatıyla 48 farklı ülke ve 3 uluslararası örgütten Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Hükümet Başkanı, uluslararası örgüt veya parlamento başkanı ve diğer devlet yetkilileriyle 119 ikili görüşme yaptıklarını hatırlatarak, "Bütün bu görüşmelerde ülkemiz lehine bir iklim oluşturmuş olmaktan memnuniyet duyuyorum." sözlerini sarf etti.

ABD'li Pelosi'nin Ermenistan ziyareti

TBMM Başkanı Şentop, geçen yasama yılında parlamenter diplomasi faaliyetleri kapsamında, dönem içinde ortaya çıkan uluslararası krizlerle ilgili yoğun bir telefon diplomasisi yürüttüğünü de vurgulayarak, Azerbaycan'ın haklı davasında yanında yer almak adına yapılan faaliyetlere dikkati çekti.

Türkiye'nin, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunması noktasında her zaman Azerbaycan'ın yanında yer aldığını, bundan sonra da yanında yer almaya devam edeceğini belirten Şentop, "Biz, yanı başımızdaki bu bölgede barışın tesisi için çaba gösterirken, yakın zaman önce mevkidaşım ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin tahrik edici ve krizi tırmandırıcı Ermenistan ziyaretine dikkat çekmek isterim. Maalesef bu ziyaret, BM Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayan, BM Güvenlik Konseyinin, AGİT'in, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin birçok kararında işgalci olarak nitelendirilen Ermenistan'ı, uluslararası hukuka aykırı bu tür davranışlar sergileme konusunda cesaretlendirmekten öte bir amaca hizmet etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Azerbaycan ile topraklarını işgal eden Ermenistan arasındaki sorunun çözümü için AGİT nezdinde kurulan Minsk Grubu'na dahil ülkelerin, sorunun çözümünde sınıfta kaldığını dile getirdi.

Mustafa Şentop, 28 yıllık süreçte bu grubun eş başkanlarından birisinin, meclis başkanının Ermenistan'ı ziyaret ettiğini hatırlamadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"BM Güvenlik Konseyi ve AGİT olmak üzere, uluslararası birçok kurumun Ermenistan'ı işgalci olarak tespit ve ilan ettiği bu 28 yıllık süreç içerisinde sorunun çözümü için gerçek manada hiçbir adım atmayan, adeta kılını kıpırdatmayan Minsk Grubu eş başkanlarından birisi olan ABD'nin Temsilciler Meclisi Başkanı'nın, tam da artık Azerbaycan'ın 'Madem bu sorunu siz çözemiyorsunuz, o zaman ben bunu kendi imkanlarımla çözerim' dediği ve inisiyatif aldığı, gerçekten de kendi topraklarını işgal altından kurtardığı bir süreçte Ermenistan'ı ziyaret etmesi, bölge barışını zedeleyen kötü niyetli ve sorumsuzca bir tavırdır."

Şentop, Pelosi'nin Ermenistan'da olduğu günlerde kalabalık bir milletvekili grubuyla Azerbaycan'a eş zamanlı ziyaret planladıklarını ancak Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'nın ülke dışında olması nedeniyle bu ziyareti gerçekleştiremediklerini belirtti.

"Türkiye güçlü ise hepimiz güçlüyüz"

Gazi Meclis'in, bir asır önce vatanın birliğini, milletin bağımsızlığını, hürriyetini muhafaza için sergilediği kararlılığı ve zorluklarla mücadele azmini bugün de sebatla koruduğunu, çalışmalarını bu şuurla yürüttüğünü vurgulayan Şentop, "Dünyanın büyük dönüşümler yaşadığı şu zaman diliminde hepimize düşen 'yeniden büyük Türkiye' davasının çalışkan, gayretli ve vatanperver neferleri olarak bu kutlu vatan için çalışmak ve ona layık şahıslar olabilmektir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, dünyada barış için olağanüstü gayret gösteren bir ülke olarak öne çıktığını ve gerçekleştirdiği girişimlerin sonuçlarının da tüm dünyaca takdir edildiğini anlatan Şentop, kendilerine düşenin başarı çıtasını daha yukarılara taşımak olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, şu görüşleri paylaştı:

"Türkiye güçlü ise hepimiz güçlüyüz, Türkiye öncü ise hepimiz öndeyiz. Ülkemizi başta TBMM olmak üzere, tüm kurumlarıyla öne çıkarmaya, başarıyı kalıcı adımlarla sağlamlaştırmaya ve kurumlarımızın saygınlığını artırmaya sonuna kadar gayret göstereceğiz.

Bu vesileyle, TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal ve hürriyet kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve başta 1. Meclis üyeleri olmak üzere bu kutsal çatı altında görev yapma onuruna erişerek ebediyete irtihal etmiş bütün milletvekillerimizi bir kere daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

(Bitti)