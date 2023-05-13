TBMM Başkanı, seçime saatler kala açıklamada bulundu: "Türkiye bu anlamda bir kuşatma altına alınmak isteniyor"

"Cumhurbaşkanımızın seçilmesi ve Türkiye'nin onun önderliğinde tam bağımsız Lider ülke Türkiye yeniden büyük Türkiye'ye ideali etrafında devam etmesi gerekiyor"

TEKİRDAĞ - Seçime sayılı kala memleketi Tekirdağ'ı ziyaret eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye bu anlamda bir kuşatma altına alınmak isteniyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir yürüyüşü var. Cumhurbaşkanımızın seçilmesi ve Türkiye'nin onun önderliğinde tam bağımsız Lider ülke Türkiye yeniden büyük Türkiye'ye ideali etrafında devam etmesi gerekiyor" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da esnaf ziyareti yaptı. Esnaf ziyaretinin ardından Şentop, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından TBMM Başkanı Şentop ve Başkan Yüksel Tekirdağ'da 70 dönüm arazi alanda yapımında sona gelinin Marmara Denizi Manzaralı Millet Bahçesinde incelemede bulundu. Şentop, Millet Bahçesi incelemesi sırasında gazetecilerin seçimle ilgili sorularını da yanıtladı.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir yürüyüşü var"

Şentop gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, "'Bu son gün, seçimden önce ki son gün. Burada hemşerilerimizle görüşmek hasbihal etmek için geldim. Yarın Türkiye tarihimizin en önemli seçimlerinden birini yapıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin çok büyük ve güçlü bir yürüyüşü var. Yeniden Büyük Türkiye, Lider Ülke Türkiye'yi inşa etmek yürüyüşü bu. Bu çerçevede birçok büyük önemli adımlar atıldı ama bütün hepsinin nihai amacı tam bağımsız bir Türkiye inşa edebilmek. Kastettiğimizde şudur. Sadece milletimizin çıkarlarını dikkate alan başka ülkelerin başka devletlerin hesaplarına planlarına çıkarlarla tabi olmadan milletimizin çıkarlarını esas alan ve kararlarını burada Türkiye'de veren merkez Türkiye olan bir yürüyüş bu. Bu da Tam bağımsız bir politika sonucunu ortaya çıkartıyor. Bu noktada çok büyük mesafeler alındı. Tam bağımsız Türkiye anlayışı ile hareket etmemize güç veren destek veren teknoloji ve savunma sanayi alanında çok önemli gelişmeler sağladık, Temin ettik. Sonuç itibarıyla bu yürüyüşün daha da güçlenerek gelişerek devam etmesi lazım Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Şimdi Tabii bundan Rahatsız olanlar var. Neden, daha önce Tabii kendi ülkelerinin çıkarlarına göre verdikleri kararlara Türkiye'nin de uyumasını yani Türkiye'yi de bir vagon halinde peşlerine takmayı amaçlayan bu şekilde Türkiye ile ilişki kurmayı amaçlayan ülkeler vardı. Artık Türkiye bunu reddetti başka ülkelerin politikalarının arkasında bir vagon olmak yerine o Vagonu oradan alıp Motor koyup bir lokomotife çevirdik. Dolayısıyla Türkiye'ye kendi kararını kendi veren karar verirken sadece kendi milletinin çıkarını düşünen onu hesaba katan bir ülke olarak tam bağımsız politikalarla yoluna devam ediyor" dedi.

"Türkiye bu anlamda bir kuşatma altına alınmak isteniyor"

Bugünlerde bunun Ayrıca bir önemi olduğuna da vurgu yapan Şentop, "Çünkü işte Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamındaki gelişmeler Afrika'nın kuzeyinde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye'nin güneyinde Suriye Irak'taki gelişmeler sonuç itibariyle başta bölgemiz olmak üzere genel olarak Avrupa'nın ve dünyanın yeniden düzenlenme işlemlerinin yapıldığı buna göre plan hazırlandığı bir dönem. Böyle bir dönemde Türkiye'nin tam bağımsız ve sadece kendi ülke çıkarını düşünerek hareket etmesi çok önemli. İşte bunu engellemek isteyenler de var. Türkiye bu anlamda bir kuşatma altına alınmak isteniyor. Bir taraftan Adalar Denizi bir taraftan Doğu Akdeniz'de Ama özellikle Suriye'nin kuzeyi ve Irak'ın kuzeyindeki gelişmelerle bağlantılı olarak. İşte Türkiye bu kuşatmayı kıracak adımları da kararlılıkla attı. Sınır ötesi harekatta Türkiye içerisinde 40 yıldan fazla bir zamandır vatandaşlarımızı güvenlik güçlerimizi şehit eden bir terör örgütüne karşı artık bulundukları yerlerde inlerinde Hatta onları himaye eden koruyan ülkelerin sivil asker yetkililerinin kucağında arabalarının içerisinde onları imha edecek etkisiz hale getirecek bir kudrete sahip oldu Türkiye, Dolayısıyla kendi güneyinde Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güneyinde bölgede oluşturulacak bir terör Devleti hattını yararak kırarak onu etkisiz hale getirdi. Bu projeyi bu senaryoyu geçersiz kıldı Türkiye. İşte bu iradenin devam etmesi lazım Türkiye'nin bu iradesini etkisizleştirmek isteyenler bilhassa terör örgütüne karşı olan mücadeleyi zayıflatmak isteyenler var. Bu mücadele aslında bu anlamda farklı siyasi partilerle farklı ittifaklarla bir yarış değil, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın devam etmesini veya etmemesini Türkiye'nin bu tam bağımsızlık politikalarının devam edip etmemesini karar verecek olan bir böyle bir sonuç doğuracak olan bir seçim. Milletimizin Ben büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüne destek verdiğini bugünlere kadar gelmemizde milletimizin desteğini çok önemli olduğunu görüyorum. Bunu tekrarlamak istiyorum milletimiz bu yürüyüşe tam bağımsız güçlü büyük Türkiye'ye yürüyüşüne destek vermeye devam edecektir" diye konuştu.

Bu seçimin bu bakımdan önemli olduğunu ve Cumhurbaşkanının seçilmesi ve Türkiye'nin onun önderliğinde tam bağımsız Lider ülke Türkiye yeniden büyük Türkiye'ye ideali etrafında devam etmesi gerektiğini de söyleyen Şentop, "Ben seçimlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Sonuç itibariyle Türkiye'nin kazanacağını seçimin kaybedeni olmaz, kazanan olur ama kaybeden olmaz nihayetinde Türkiye'nin kazanacağını ve bu yürüyüşüne devam edeceğine inanıyorum. Milletimiz büyük bir olgunluk içerisinde bugüne kadar 1950'den sonra 110 civarında seçim yapmıştır. Bu seçimler olgunluk içerisinde sükunet içerisinde geçecektir, ve milletimizde seçim sonucu ortaya çıkan sonuca razı olacaktır. Hayırlı olsun tekrardan" şeklinde açıklamada bulundu.