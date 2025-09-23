Haberler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zimbabve Büyükelçisi'ni Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zimbabve Büyükelçisi'ni Ağırladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'yı kabul etti. Görüşme, TBMM'nin sosyal medya hesabından duyuruldu.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'yı kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'yı kabul etti" denildi.

