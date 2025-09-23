TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zimbabve Büyükelçisi'ni Ağırladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zimbabve'nin Ankara Büyükelçisi Alfred Mutiwazuka'yı kabul etti. Görüşme, TBMM'nin sosyal medya hesabından duyuruldu.
