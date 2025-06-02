TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Grubunu Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol Grubunu Ziyaret Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte Yeni Yol grubunu ziyaret etti. Ziyarette grup başkanı ve üyeleri Kurtulmuş ve heyetini karşıladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol grubunu ziyaret etti.

Kurtulmuş, TBMM'de Yeni Yol grubunu ziyaret etti. Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte geldi. Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, Yeni Yol Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Mehmet Emin Ekmen ve TBMM Katip üye Mustafa Bilici, Kurtulmuş ve beraberindeki heyeti karşıladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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