TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Yol grubunu ziyaret etti.

Kurtulmuş, TBMM'de Yeni Yol grubunu ziyaret etti. Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte geldi. Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, Yeni Yol Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Mehmet Emin Ekmen ve TBMM Katip üye Mustafa Bilici, Kurtulmuş ve beraberindeki heyeti karşıladı. - ANKARA