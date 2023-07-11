TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Ercan Havalimanı'nda Son Hazırlıkların Yapıldığını Açıkladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni Ercan Havalimanı'nda son hazırlıkların yapıldığını ve 20 Temmuz'daki törene hazırlandığını kaydederek, "Avrupa çapında, Avrupa'da birçok ülkede olmayan uluslararası bir havalimanı açılacaktır. Bu aynı zamanda egemen bir Kıbrıs devletinin de tescilinin ortaya konulmasıdır." dedi.

Meclis Başkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapan Kurtulmuş, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi.

Kurtulmuş, seçilen 600 milletvekilini temsilen milletvekillerinden oluşan heyetle, KKTC halkına sevgi ve saygı mesajlarını iletmek için Kıbrıs'a geldiklerini dile getirdi.

Buradan Kıbrıs Boğaz Şehitliği'ne gideceklerini belirten Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen, Kıbrıs halkının hayati mücadelesine canları pahasına destek veren kahramanları hayırla yad edeceklerini söyledi.

Kıbrıs davasının Türkiye'nin milli davası olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Kıbrıs adasında iki toplumlu çözümden başka bir çözümün olamayacağı çok net bir şekilde on yıllar boyu devam eden tecrübenin sonucu öğrenilmiştir. Her zaman iyi niyetli bir şekilde diplomasi masasına oturan, çözüm için çaba sarf eden KKTC olmuştur. Ama maalesef hep ödüllendirilen de karşı taraf olmuştur." diye konuştu.

KKTC'nin yıllar içerisinde birtakım ambargolara maruz bırakıldığını anımsatan Kurtulmuş, Türkiye olarak uluslararası alanda hiçbir zaman Kıbrıs'ı yalnız bırakmadıklarını vurguladı.

Ercan Havalimanı ile ilgili son hazırlıklarının yapıldığını ve 20 Temmuz'daki törene hazırlandığını kaydeden Kurtulmuş, "Avrupa çapında, Avrupa'da birçok ülkede olmayan uluslararası bir havalimanı açılacaktır. Bu aynı zamanda egemen bir Kıbrıs devletinin de tescilinin ortaya konulmasıdır. 20 Temmuz'da sadece bir havaalanı açılışı yapılmayacak, KKTC'nin hangi seviyeye geldiği bütün dünyaya gösterilecektir." dedi.

Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin üç devlet ve tek millet olduğunu belirten Kurtulmuş, Ercan Havalimanı'ndan bu akşam Bakü'ye gideceğinin bilgisini verdi.

Cumhuriyetin ikinci asrının Türkiye'nin hem sözünün çok güçlü hem de gücünün her alanda etkili olduğu bir yüzyıl olacağını belirten Kurtulmuş, "Bunun olabilmesi için de sizin burada KKTC olarak çok sağlam durmanız, ayaklarınızın yere çok sağlam basması, tezlerinizin uluslararası alanda çok ciddi şekilde karşılık bulmasıyla kaimdir." ifadelerini kullandı.