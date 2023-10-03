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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş"(Yeni anayasanın takvimine ilişkin)Bir takvim vermek zor ama zemini ve yöntemi doğru tartıştığımız zaman sonuç...

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş"(Yeni anayasanın takvimine ilişkin)Bir takvim vermek zor ama zemini ve yöntemi doğru tartıştığımız zaman sonuç alabileceğimizi düşünüyorum.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş"(Yeni anayasanın takvimine ilişkin)Bir takvim vermek zor ama zemini ve yöntemi doğru tartıştığımız zaman sonuç alabileceğimizi düşünüyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Numan Kurtulmuş Politika Haberler

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