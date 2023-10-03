TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş"(Yeni anayasanın takvimine ilişkin)Bir takvim vermek zor ama zemini ve yöntemi doğru tartıştığımız zaman sonuç...
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş"(Yeni anayasanın takvimine ilişkin)Bir takvim vermek zor ama zemini ve yöntemi doğru tartıştığımız zaman sonuç alabileceğimizi düşünüyorum.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş"(Yeni anayasanın takvimine ilişkin)Bir takvim vermek zor ama zemini ve yöntemi doğru tartıştığımız zaman sonuç alabileceğimizi düşünüyorum." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika