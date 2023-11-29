TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile makamında bir araya geldi. Kurtulmuş, Türkiye ve Vietnam arasındaki diplomatik ilişkilerin 45. yılını kutladıklarını belirtti ve Asya kıtasındaki diplomatik ilişkilere önem verdiklerini ifade etti. Chinh ise Türkiye'nin Vietnam'a gösterdiği desteğe teşekkür etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Vietnam Başbakanı Chinh ile görüştü

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile makamında görüştü.

Kurtulmuş, Vietnam Başbakanı Chinh ile görüştü. Kurtulmuş, Türkiye Vietnam arasındaki diplomatik ilişkilerin 45. Yılını kutladıklarını belirterek, ilk defa Başbakan düzeyinde bir ziyaretin gerçekleştiğini söyledi. Kurtulmuş, "Asya kıtasındaki diplomatik ilişkilerine önem veriyoruz. Asya Parlamenter Asamblesi'nin de Asya ülkeleri arasında yakınlaşmayı Parlamenter düzeyde sağlayacak çok önemli kuruluş olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Filistin ateşkesin kalıcı olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Chinh, teşekkür ederek, Türkiye Vietnam uzak olsalar da kalpleri her zaman birbirine yakın olduğunu ifade etti. Chinh, Vietnam Savaşı'nda Türkiye'nin gösterdiğini destek ve 6 Şubat depremlerinde Vietnam'ın Türkiye'ye gösterdiği desteğe dikkat çekerek, "Türkiye Cumhuriyetinin ve Türk halkının desteklerine her zaman arkamızda hissettik. Türk halkı dünya meselelerinde yaşanan çatışmalarda karşı karşıya bulunan haksızlıklarda erdemli bir duruş gösterdi, faziletini ortaya koydu doğrunun haklının yanında durmayı bildi" şeklinde konuştu.