TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşerek, iki ülkenin bölge barışı için iş birliği yapması gerektiğini belirtti. Kurtulmuş, İsrail'in yayılmacı politikalarının bölge barışını tehdit ettiğini ve uluslararası alanda tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile görüştü. Kurtulmuş, iki ülkenin bölge barışı için iş birliği yapması gerektiğini belirterek, "Ürdün Haşimi Krallığı'nın Filistin davasına desteğini, özellikle Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün korunması konusundaki vasilik sorumluluğunu fevkalade değerli ve önemli buluyoruz. Fakat İsrail'in yayılmacı politikalarını sınır tanımaz bir şekilde sürdürmesi, bölge barışını çok ciddi şekilde tehdit etmektedir. İsrail'in bu saldırganlıktan vazgeçirilebilmesi için uluslararası alanda çok ciddi tedbirlerin alınması şarttır" dedi.

Numan Kurtulmuş, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'yi bugün TBMM'deki makamında kabul etti. Ürdün ve Türkiye'nin her alanda dostane ilişkilere sahip olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş, küresel ve bölgesel konular nedeniyle mevcut ilişkileri parlamentoların da desteği ile daha da ileri taşımak gerektiğini belirtti. Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Küresel ve bölgesel sınamalar, karşımıza çıkan yeni sorunlar, Türkiye ve Ürdün'ün çok daha yakın çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Her imkanımızı kullanarak aramızdaki iş birliğini çok daha ileri noktalara götürmek her iki ülkenin halkalarını yararına olacağı gibi, bölge halklarının da tamamının yararına olacaktır. Bu çerçevede, özellikle iki ülkenin parlamentoları arasındaki ilişkinin de çok daha ileri noktalara taşınmasının da kararlılığı içerisindeyiz. Bu çerçevede, özellikle Filistin meselesinde bir çözüm bulunabilmesi için Türkiye ve Ürdün arasındaki bu yakınlaşmanın hayati öneme sahip olduğu kanaatindeyiz.

"İSRAİL'İN YAYILMACI POLİTİKALARINI SINIR TANIMAZ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜRMESİ BÖLGE BARIŞINI TEHDİT ETMEKTEDİR"

Ürdün Haşimi Krallığı'nın Filistin davasına desteğini, özellikle Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün korunması konusundaki vasilik sorumluluğunu fevkalade değerli ve önemli buluyoruz. Fakat İsrail'in yayılmacı politikalarını sınır tanımaz bir şekilde sürdürmesi, bölge barışını çok ciddi şekilde tehdit etmektedir. İsrail'in bu saldırganlıktan vazgeçirilebilmesi için uluslararası alanda çok ciddi tedbirlerin alınması şarttır. Başta bölge ülkeleri olmak üzere, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın çok daha sorumlu bir şekilde hareket etmesi zorunludur. Çünkü 1947'den bu yana bölgedeki tecrübe göstermiştir ki İsrail, laftan ve özellikle Birleşmiş Milletler'in aldığı kararlardan hiç etkilenmez. Onlarca BM kararına rağmen İsrail, saldırgan politikaları sürdürmeye devam ediyor. Bunu önlemenin tek yolu, İsrail karşısında güçlü bir siyasi birliğin ortaya konulmasıdır. En son Cenin kentindeki katliam, içimizi kan ağlatıyor. Şu ana kadar 10'un üzerinde şehit var, onlarca yaralı var ve bunların hepsi de sivil insanlar. Şehirlere karşı yapılan son derece saldırgan hava saldırıları, orada insanları hayattan kopartıyor.

"BAŞKENTİ KUDÜS OLAN BİR FİLİSTİN DEVLETİ KURULANA KADAR MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Ayrıca sürekli yeni yerleşim yerlerinin açılması ve yerleşimcilerin maalesef kontrol edilemez şekilde Müslümanlara karşı yaptıkları zulümler artık had safhaya ulaşmıştır. Türkiye ve Ürdün, ortak bir noktada duruyor. Bu sorunun çözülebilmesi için bir tane çözüm yolu vardır. O da iki egemen devletin tam manasıyla teşekkül etmesidir. Sadece kağıt üzerinde bir Filistin devletinin varlığı değil, aynı zamanda fiilen başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar bu mücadele devam edecek ve bu sorun çözülmeyecektir. Bir kez daha Filistin'de yaşanan İsrail zulmünü şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz ve uluslararası camiayı bu katliamları durdurmak için harekete geçmeye davet ediyoruz."

Ayman Safadi ise Türkiye'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın içten selamlarını ilettiğini belirtti. Safadi, bu ziyaretler ile Türkiye ve Ürdün arasında koordinasyon ve istişare mekanizmasını daha da güçlendirmek istediklerini vurguladı.