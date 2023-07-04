TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ürdün Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi'yi kabul etti

Ürdün Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Kurtulmuş, Ürdün ve Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı ve İsrail'e karşı ciddi tedbirler alınması çağrısında bulundu. Safadi ise Türkiye ve Ürdün arasındaki iş birliğini geliştirmek istediklerini belirtti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi'yi kabul etti.

Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u Meclis'teki makamında ziyaret etti. Kurtulmuş, Ürdün ve Türkiye'nin her alanda dostane ilişkilere sahip olduğuna dikkat çekerek, küresel ve bölgesel konular nedeniyle mevcut ilişkileri, parlamentoların da desteği ile daha da ileri taşımak istediklerini söyledi.