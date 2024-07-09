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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile bir araya geldi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Ukrayna'ya yapılan saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne Türkiye'nin desteğini yineledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk ile bir araya geldi.

ABD Kongresi'nin ev sahipliğinde, NATO'nun 75. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında başkent Washington'da bulunan Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk'la bir araya geldi.

Kurtulmuş, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlenen ve aralarında çocuk hastanesinin de bulunduğu binalara yönelik saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Stefanchuk, Rusya'nın saldırısı ve bunun sonucu oluşan görüntüleri Kurtulmuş'a gösterdi ve saldırıya ilişkin bilgi paylaştı.

Stefanchuk ayrıca, Lentonya'nın başkenti Riga'da 24 Ekim'de düzenlenecek Kırım Platformu Parlamenter Zirvesi'ne Kurtulmuş'u davet etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve Kırım dahil olmak üzere Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne Türkiye'nin desteğini yineledi.

Kurtulmuş, Zirve'ye verilen arada bazı mevkidaşlarıyla sohbet etti.

Kaynak: AA / Politika

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