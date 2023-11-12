TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRSAB'ı ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ni (TÜRSAB) ziyaret etti. Kurtulmuş, TÜRSAB yönetimiyle bir araya gelerek Filistin'deki katliam ve turizm sektörü hakkında konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ni (TÜRSAB) ziyaret etti.

TÜRSAB'dan yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un, ziyarette Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve TÜRSAB heyetiyle bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, Kurtulmuş'un ziyaret sırasında Filistin'de meydana gelen katliama ve bu coğrafyada yaşanan sorunlara değindiği, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı görevinde bulunduğu dönemden bu yana turizm sektörünü, seyahat acentelerini ve yapılan çalışmaları da yakından takip ettiği belirtildi.