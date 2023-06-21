Üye Girişi
Haberler
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve heyetini kabul etti

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve beraberindeki heyeti kabul etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş'u makamında ziyaret eden Bağlıkaya ve TÜRSAB Yönetim Kurulu üyeleri, TBMM Başkanlığı görevine seçilmesi vesilesiyle Kurtulmuş'a başarı dileklerini iletti. Kurtulmuş, Bağlıkaya ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'u makamında ziyaret eden Bağlıkaya ve TÜRSAB Yönetim Kurulu üyeleri, TBMM Başkanlığı görevine seçilmesi vesilesiyle Kurtulmuş'a başarı dileklerini iletti.

Kurtulmuş, Bağlıkaya ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / İsmail Çimen - Politika

Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı Türkiye Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title