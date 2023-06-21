TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ve beraberindeki heyeti kabul etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş'u makamında ziyaret eden Bağlıkaya ve TÜRSAB Yönetim Kurulu üyeleri, TBMM Başkanlığı görevine seçilmesi vesilesiyle Kurtulmuş'a başarı dileklerini iletti. Kurtulmuş, Bağlıkaya ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.