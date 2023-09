TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin çok üstüne çıkma imkanı var

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin çok üstüne çıkma imkan ve potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Sivas'a gelen Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, akşam saatlerinde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin çok üstüne çıkma imkan ve potansiyeline sahip olduğunu belirterek, "Türkiye bugün hemen hemen bir asır evvel bizim önümüze konulan muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak idealini yakalamış, Allah'ın izniyle muasır medeniyet seviyesinin çok daha üstüne çıkabilecek bir imkan ve potansiyele sahip olmuştur. Onun için diyoruz ki, şimdiye kadarki kazanımlarımızı bilerek, bunları daha ileriye götürmek ve Türkiye'nin önünü açmak için hep beraber gayret etmemiz lazım. Bu gayret sadece bir tarafın, bir kesimin gayreti değil, 85 milyonun hep beraber ortaya koyacağı gayret olmalıdır" dedi.

"Ayrıştırma çabası ihanettir"

Kurtulmuş, her türlü ayrıştırma çabasının milletin büyük hedeflerine karşı yapılmış açık bir ihanet olduğunu vurgulayarak, "Bu gayreti ortaya koyarken her şeyden evvel toplumsal bütünlüğünü sağlamak, güçlendirmek mecburiyetindeyiz. Toplumsal bütünlükten kastımız içimizdeki farklılıkları bir ayrışma vesilesi olarak değil, içimizdeki bir bütünleştirme, bir güç ve kuvvet meselesi olarak görüp yolumuza devam etmektir. Bu anlamda gerek mezhep bakımından, gerek etnik farklılıklar bakımından bu milletin önüne getirilen her ayrılık senaryosu, her ayrıştırma çabası milletin büyük hedeflerine karşı yapılmış açık bir ihanettir" dedi.

"Ekonomik güç şart"

Kurtulmuş, Türkiye'nin hedeflerine ulaşması için ekonomik gücün şart olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Dolayısıyla öncelikle birlik ve beraberliği kenetlenmiş bir binanın duvarları gibi bir araya gelmiş bir millet olarak sürdüreceğiz. Bu çerçevede özellikle milli bütünlüğümüzün en temel unsurlarından birisi olan aile yapımızı güçlendirmek için her türlü çabayı ortaya koyacağız ve ailemizi çok daha güçlü bir şekilde ileriki nesillere taşıyacağız. Yine aynı şekilde güçlü ve büyük bir Türkiye hedefimizin gerçekleşmesi için ekonomik bakımdan güçlü olmak olmazsa olmaz şarttır. Türkiye'de özellikle son yıllarda ekonomik alanda ortaya konulan başarıların, alınan sonuçların önemli olduğunu ama çok daha ileriye gitmek mecburiyetinde olduğunun altını çizmek isterim. Güçlü ve büyük Türkiye hedefinin olmazsa olmaz şartı tek tek şehirlerimizin güçlü olmasıdır." - SİVAS