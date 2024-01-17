TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin ilk astronotunu tebrik etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Uzay Programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı tebrik etti, yapacağı bilimsel çalışmalar hakkında başarılar diledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapacak Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'ya ilişkin paylaşımda bulundu. Kurtulmuş, 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Milli Uzay Programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı gönülden tebrik ediyor, yapacağı bilimsel çalışmalarda başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı ışığında ülkemizin istikbaline yön veren, gençlerimize ilham olan böylesine büyük atılımlar hepimizin göğsünü kabartıyor. Bu tarihi yolculukta şanlı bayrağımızı dalgalandıran, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.