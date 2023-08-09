TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye kendi eksenini takip etmek mecburiyetinde olan bir ülkedir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, '14'üncü Büyükelçiler Konferansı' kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin kendi eksenini takip etmek zorunda olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, Türkiye'nin sözünü güçlendirmek ve milli menfaatlerini koruyarak hareket etmek gerektiğini belirtti. Ayrıca, adil ve hakkaniyetli bir küresel sistemin kurulması için mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye başkaları tarafından çizilmiş eksenlerin peyki (uydu) olan bir ülke olamaz. Türkiye kendi eksenini takip etmek mecburiyetinde olan bir ülkedir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, '14'üncü Büyükelçiler Konferansı' kapsamında yurt dışı ve merkez teşkilatında görev yapan büyükelçilerle Meclis Tören Salonu'nda bir araya geldi. Programa Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katıldı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, konferansın 'Türkiye Yüzyılı'nda Dış Politikamız' temasına işaret ederek, Türkiye'nin önünde büyük hedefler olduğunu ve ciddi bir gayretle çalışılması gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, "Sözünüzün güçlü olması, haklı olması, doğru projeleri, doğru fikirleri, doğru siyasetleri takip ediyor olmamız önemli; ama bu tek başına yeterli değil. Eğer sözünüzün arkasına güç koyamıyorsanız, sadece doğru söz söyleyen bir ülke olursunuz. Onun için önümüzdeki yüzyılın en temel özelliklerinden birisi, Türkiye'nin hem sözünü güçlendireceğiz, hem bu sözün arkasındaki güçlerimizi çok daha kuvvetli hale getireceğiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE BÖYLE BİR KUDRETE KAVUŞMUŞTUR'

Bir diğer temel hedefin de Türkiye eksenini tahkim etmek olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bu tartışmayı yıllarca yaşadınız. Yıllarca Türkiye'nin geçmişini bilmeyenlerin, Türkiye'nin nereden geldiğini ve nereye gitmekte olduğunu kavrayamayanların, zaman zaman eksen kayması tartışmaları açarak, Türkiye'yi başkalarının gündemi üzerinden köşeye sıkıştırmaya çalıştığını çok iyi hatırlıyoruz. Hep söylediğimiz şudur; Türkiye başkaları tarafından çizilmiş eksenlerin peyki olan bir ülke olamaz. Türkiye kendi eksenini takip etmek mecburiyetinde olan bir ülkedir. Allah'a çok şükür artık zaman gelmiştir. Artık Türkiye böyle bir güce, böyle bir kudrete kavuşmuştur. Onun için diyoruz ki biz başkalarının çizdiği eksenlere göre değil, Türkiye'nin milli menfaatlerini koruyarak, Türkiye'nin elindeki imkan ve fırsatları bilerek, rasyonel, ütopik olmayan; ama bu gerçeklik içerisinde 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerini de ıskalamayan bir Türkiye ekseni tahkim etmek mecburiyetindeyiz" dedi.

'YENİ BİR DÜNYA KURULACAK'

Diğer önemli hedefin; adil, hakkaniyetli ve yeni bir küresel sistemin kurulması olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Artık kim isterse istesin, hangi güce sahip olursa olsun, bugünkü dünya sisteminin bu haliyle devam etmesinin imkan ve ihtimali yoktur. İşte en son Afrika kıtasındaki uyanışı temsil eden yeni çıkışların, dünya siyasetinde çok kökten değişikliklerin geleceğini gösterdiği açık bir işareti yaşıyoruz. Dünyanın bir çok yerinde yıllardır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bütün uluslararası platformda dile getirdiği, ' Dünya 5'ten büyüktür' diyerek özetlediği, yeni hakkaniyetli ve adil bir dünya kurulması çabasına, sesimizi yükselttiğimiz, gücümüzü daha fazla gösterdiğimiz takdirde dünyanın dört bir tarafından eklenen insanların bu kervana katılacağı ve yeryüzünde hakkaniyetli, adaletli bir dünyanın kurulması için mücadele edileceği aşikardır. Şu sözü hepimiz hatırlıyoruz, 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra; 'Yeni bir dünya kurulur ve Türkiye oradaki yerini alır.' Şimdi öyle bir noktaya geldik ki çok şükür, yeni bir dünya kurulacak ve Türkiye buradaki öncü rolünü mutlaka ve mutlaka alacak" değerlendirmesinde bulundu.