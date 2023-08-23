TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye-Endonezya İlişkilerinin Geliştirilmesine Hazırız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye-Endonezya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde parlamenter diplomasinin önemine dikkat çekerek, TBMM olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Kurtulmuş, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'i kabul etti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ilerlemesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye-Endonezya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli imkanlardan birisinin de parlamenter diplomasi olduğunu belirterek, TBMM olarak bu alanda yapılacak her türlü işbirliğine hazır olduklarını bildirdi.

Kurtulmuş, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'i kabul etti.

Numan Kurtulmuş, makamındaki kabulde yaptığı açıklamada, Endonezya ve Türkiye'nin mesafe olarak birbirlerine çok uzak ülkeler olmasına rağmen iki ülke halkının birbirine kalpten bağlı olduğunu ve İslam dünyasının iki değerli milletini teşkil ettiklerini vurguladı.

İki ülke ilişkilerinin sorunsuz şekilde ilerlediğini, çok daha ileriye gitmesi için her türlü çabayı ortaya koyma mecburiyetinde olduklarını belirten Kurtulmuş, kültürel, ticari, ekonomik, savunma sanayisi gibi alanlarda çok daha iyi ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temennisini dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara yükseltilmesine yönelik ortak hedefin çok gerisinde kalındığına da işaret ederek, ortak çabayla bu hedefe ulaşılabileceğini ümit ettiğini söyledi. Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli imkanlardan birisi de parlamenter diplomasidir. Bu anlamda hem TBMM'deki Endonezya Dostluk Grubu'nun hem Endonezya'daki Türkiye Dostu Grubu'nun çok iyi şekilde çalışarak, işbirliği içerisinde iki ülke arasındaki parlamentoların münasebetlerinin de arttırılması ve milletlerin arasında var olan dostlukların resmi seviyede de güçlendirilmesi için gayret sarf edilmesi gerekir. Bunun için de TBMM olarak bu alanda yapılacak her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu ifade etmek isterim."

Ziyaret dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, Endonezya hükümetine ve halkına yürekten sevgilerini dile getirdi.