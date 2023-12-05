TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkı Tarihi Bir Dönüm Noktasıdır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını almasının tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Kurtulmuş, Türkiye'nin bu hakkı kısa sürede kadınlara vermesinin önemine vurgu yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin çok daha kısa bir süre içerisinde seçme ve seçilme hakkını kadınlara vermiş olması, daha doğrusu kadının seçme ve seçilme hakkını kendisinin almış olması bizim için tarihi bakımdan fevkalade önemli bir dönüm noktasıdır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 89. yıl dönümü programına katıldı. Kurtulmuş, 5 Aralık tarihini, kadınların Türk siyasi hayatına katılımının önemi ve özellikle kadınların toplumun her kesiminde daha güçlü bir şekilde yer almasını temin etmenin bir müzakeresi olarak da görmek gerektiği kanaatinde olduğunu söyledi. 5 Aralık günü o zamanki Meclis'te kabul edilen Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı ile ilgili Anayasa değişikliğinin değiştirilmesine değinen Kurtulmuş, "Seçme ve seçilme yaşını 18'e indirerek hem Türk kadınının önünü açtığımız gibi hem de gençlerin önünü açtık. Bunun da Türkiye için fevkalade büyük bir kazanım olduğunu bir kere daha ifade etmek isterim. Batı ile kıyaslandığında bugünün çok ileri sayılan ülkeleriyle kıyasladığımızda Türk kadınının seçme ve seçilme hakkı daha önce yer almıştır. Batı'da bu konuyla ilgili 50-60 yıl verilen mücadeleler var. Büyük mücadelelerden sonra ancak kadınlara seçme ve seçilme hakkını gerçekleştirmiştir. Ama görece olarak Türkiye'nin çok daha kısa bir süre içerisinde seçme ve seçilme hakkını kadınlara vermiş olması, daha doğrusu kadının seçme ve seçilme hakkını kendisinin almış olması bizim için tarihi bakımdan fevkalade önemli bir dönüm noktasıdır" değerlendirmesini yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise kadınların 1930'da yerel seçimler, 1933'te muhtarlık, ihtiyarlık heyeti, 1934'te milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde ettiklerini ifade ederek, "Kamuda görev yapan kadınların yüzde 42'sinin, üniversitelerdeki öğretim görevlilerinin yüzde 51'inin, öğretmenlerin yüzde 60'ının, partililerimizin yüzde 46'sı kadınlardan oluşmaktadır. 5 Aralık sadece bir kazanım değil, sürekli bir mücadelenin parçasıdır" şeklinde konuştu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de Belçika, Fransa, İtalya gibi pek çok gelişmiş ülkede kadınlar seçme ve seçilme hakkı kazanamamışken, Türk kadınının genel seçimlere katılma ve milletvekili seçilme hakkı elde ettiğini söyleyerek, daha önce kadınların 1930 yılında belediye seçimlerine katılmasının önünün açıldığını ifade etti.

AK Parti 22. Dönem Ankara Milletvekili Remziye Öztoprak ise kadınların hak ettikleri pozisyonlarda bulunmalarına dikkat çekerek, bunun toplumsal adaletin bir gereği olduğunu vurguladı.

Etkinliğe kadın milletvekilleri, yabancı misyon şefleri ve diğer yetkililer katıldı. - ANKARA