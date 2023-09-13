TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Zonguldak'taki maden göçüğüyle ilgili başsağlığı ve şifa dileği

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zonguldak'ta meydana gelen maden göçüğünde hayatını kaybeden işçinin yakınlarına başsağlığı diledi. Yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zonguldak Ereğli'deki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Göçükten etkilenen işçilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.