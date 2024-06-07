TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan YKS adaylarına başarı dileği
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek genç kardeşlerime üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin, sınav sonuçlarınız gönlünüzce olsun." ifadelerini kullandı.