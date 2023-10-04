TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Tahir Öztürk için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk'ün vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, merhum için Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden eski AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli arkadaşımız, 23. ve 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Tahir Öztürk'ün vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.