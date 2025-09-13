TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Sakarya Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin bağımsızlık yolundaki azmiyle ve Gazi Meclis'in iradesiyle şekillenen Sakarya Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlu olsun. Emperyalizme karşı yapılan Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştiren bu zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'mizin tüm kahramanlarını saygıyla yad ediyorum."