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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerlere taziye mesajı

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan iki asker için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 'Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Fatih Uğur Altınbaş ve Kemal Özek'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.' ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan iki asker için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Fatih Uğur Altınbaş ve Kemal Özek'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Seval Ocak - Politika

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