TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerlere taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan iki asker için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 'Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimiz Fatih Uğur Altınbaş ve Kemal Özek'e Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.' ifadelerini kullandı.