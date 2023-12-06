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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mustafa Çalık için taziye mesajı

6 Aralık 2023 18:50 Son Güncelleme: 18:52 Abone Ol

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden yazar ve siyaset bilimci Mustafa Çalık için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ülkemizin yetiştirdiği değerli düşünce adamı, tarihçi ve yazar Dr. Mustafa Çalık'a Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Anadolu ruhundan ve hassasiyetlerinden asla ayrılmamış, fikri eserleriyle çok önemli bir kültürel miras bırakmış dürüst bir münevverdi. Mekanı cennet olsun.' ifadelerine yer verdi.