TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mete Tunçay'a Başsağlığı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden siyaset bilimci ve tarih profesörü Mete Tunçay için başsağlığı mesajı yayımladı ve onun ilim dünyasına katkılarını andı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyaset bilimci ve tarih profesörü Mete Tunçay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Dar-ı bekaya irtihal eden değerli tarihçi ve siyaset bilimci Prof. Dr. Mete Tunçay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. İlim dünyamıza yaptığı kıymetli katkılar daima hayırla yad edilecektir. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika
