TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Mersin'deki trafik kazası için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mersin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaşamını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin-Adana kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.