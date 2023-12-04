TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Marmara Denizi depremiyle ilgili mesaj

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen deprem dolayısıyla vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, merkez üssü Marmara Denizi Gemlik Körfezi olan deprem dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Marmara Denizi'nde meydana gelen ve bölgede hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadesini kullandı.