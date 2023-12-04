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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Lütfi Doğan için taziye mesajı

4 Aralık 2023 09:52 Son Güncelleme: 09:54 Abone Ol

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Eski Diyanet İşleri Başkanlarımızdan, Milli Görüş hareketinin öncülerinden, değerli büyüğümüz, muhterem Lütfi Doğan hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.' ifadesini kullandı.