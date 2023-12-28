TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kuzey Marmara Otoyolu kazası için başsağlığı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya mevkisinde meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."