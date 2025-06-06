TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kurban Bayramı Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kurban Bayramı, paylaşmanın, yakınlaşmanın, bereketin ve yardımlaşmanın en güçlü manevi zamanlarından biridir. Aynı sofrada buluşmanın, ortak duaya 'amin' demenin kıymetini hatırladığımız bu günlerde, gönüllerin huzurla dolduğu ve yaraların sarıldığı bir geleceğe duyduğumuz inancı tazeliyoruz. Bayram sevincimize, Filistin'de süren zulmün ve acıların gölgesi düşmüş olsa da bu mübarek günlerin adaletin, merhametin ve insanlık onurunun yeniden filizlendiği, insanlık cephesinin kazandığı bir dünyanın habercisi olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Güzel ülkemizde esenlik, birlik ve kardeşlik adına daha fazla sorumluluk duygusu içinde hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Kurban Bayramı'nın getirdiği dayanışma iklimi, bizleri güzel günler göreceğimiz ortak geleceğimize daha da yaklaştırmalıdır. Tüm insanlığa selamet, ülkemize refah, bölgemize huzur; özellikle de mazlum coğrafyalara umut getirmesi dileğiyle Kurban Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.