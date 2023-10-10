TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kudüs açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kudüs konusunda Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirmeye kararlı olduğunu belirtti. Kurtulmuş, barışın sağlanması için 3 temel mesele olduğunu vurgulayarak, Filistin devletinin kurulması, yerleşimcilerin çekilmesi ve kutsal yerlerin korunması gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye kararlıyız. 3 temel mesele hallolmadan barışın sağlanması mümkün görülmüyor. Birincisi 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıdır. İkincisi yerleşimcilerin işgal ettiği yerlerden çekilmesidir ve Filistinlilere haklarının iade edilmesidir. Başta Mescit-i Aksa olmak üzere, kutsal yerlerin korunmasıdır. Hristiyanların kutsal mekanlarına da saygısızlık yapıldığını biliyoruz. Hiçbir dinin kutsalına saygısızlık kabul edilmez, insanlık suçudur.