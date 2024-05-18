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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kırım Tatar Sürgünü'nün 80. yıl dönümü mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Kurtulmuş, Kırımlı kardeşlerin hüznünü paylaştığını ve haklarını savunmaya devam edeceklerini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümünü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıl dönümünde, bu büyük mezalimde hayatını kaybeden Kırımlı kardeşlerimizin hüznünü tüm kalbimle hissediyor ve acılarını paylaşıyorum. Kültür ve kimliklerinin korunması başta olmak üzere Kırımlı soydaşlarımızın haklarını savunmaya ve uluslararası tüm platformlarda en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz."???????

Kaynak: AA / Politika

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