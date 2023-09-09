TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kahramanmaraş'taki Kazada Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kahramanmaraş'ta meydana gelen elim kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine başsağlığı diliyorum.' ifadesini kullandı.