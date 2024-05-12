TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İsmail Kandemir için taziye mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir'in vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı. Kurtulmuş, Kandemir'in Ayasofya'nın zincirlerinin kırılması için verdiği mücadeleyi ve genç nesillere örnek olmasını vurgulayarak, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir için taziye mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Ömrünü Ayasofya'nın zincirlerinin kırılmasına adayan, verdiği hukuk mücadelesiyle genç nesillere örnek olan Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.