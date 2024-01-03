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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İran'daki Terör Saldırısına Taziye Mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran'daki bombalı terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Kurtulmuş, saldırıyı lanetleyerek hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi ve İran halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran'daki bombalı terör saldırısına ilişkin, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " İran'ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarını lanetliyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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