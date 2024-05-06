TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Gaziantep'teki trafik kazası için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Gaziantep'te meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.' ifadesine yer verdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'te meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.