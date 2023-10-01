TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik saldırıya kınama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu sabah İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde düzenlenen saldırıda yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir. Milletimize ve memleketimize geçmiş olsun" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bugün sabah meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Kurtulmuş'un mesajı şöyle:

"Bu sabah İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde düzenlenen saldırıda yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir. Milletimize ve memleketimize geçmiş olsun."