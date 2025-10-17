TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Diyarbakır Ziyareti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu.

Kurtulmuş, Diyarbakır Valiliğini ziyaretinde, polis tören mangasını selamladı ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Beraberindeki parlamento heyetiyle toplantı salonuna geçen Kurtulmuş, Vali Murat Zorluoğlu'ndan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra beraberindeki milletvekilleriyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük'ten bilgi alan Kurtulmuş, Diyarbakır'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen çalışmalardan sonuç almak istediklerini belirten Kurtulmuş, bu süreçte provokasyonlara meydan bırakmadan, yanlış anlaşılmaların önünü açmadan temkinli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, herkesin esenlik içerisinde Türkiye'nin her yerinde dolaşabileceği bir ortamı sağlamayı arzu ettiklerini kaydetti.