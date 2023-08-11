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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Cumhuriyet Meclisi'nin Açılış Yıl Dönümü Mesajı

Politika Haberleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyeti ilan eden 2. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kurtulmuş, hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu esası üzerine kurulan Meclis'in millet iradesinin tecelligahı olma görevini layıkıyla yerine getireceğini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu esası üzerine kurulan bu yüce Meclisimiz, millet iradesinin tecelligahı olma görevini ilelebet layıkıyla yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Cumhuriyeti ilan eden 2. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, mesajında şunları kaydetti:

"11 Ağustos 1923 günü kapılarını açan ve ardından Cumhuriyetimizi de ilan edecek olan 2. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü, 100. yılında nice değerli hatıralarla yad ediyoruz. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu esası üzerine kurulan bu yüce Meclisimiz, millet iradesinin tecelligahı olma görevini ilelebet layıkıyla yerine getirecektir."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika

Numan Kurtulmuş Türkiye Politika Haberler

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