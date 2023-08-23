TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Çanakkale'deki Orman Yangınına Geçmiş Olsun Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin geçmiş olsun mesajı yayımladı. Kurtulmuş, yangının kontrol altına alınması için devletin ilgili tüm kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan yangının kontrol altına alınması için devletin ilgili tüm kurumlarının, bütün imkanlarıyla cansiparane bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Yangının en az hasarla atlatılmasını ve can kaybı yaşanmamasını diliyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü felaketten korusun." ifadelerine yer verdi.