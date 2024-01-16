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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Aydıncık'taki trafik kazası için başsağlığı mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Mersin Aydıncık'ta meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.' ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Mersin Aydıncık'ta meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Politika

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