TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Altan Öymen için Başsağlığı Mesajı

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TBMM Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, Öymen'e Allah'tan rahmet dileyerek, ailesi ve sevenlerine taziyelerini iletti.

TBMM Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda "Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı, gazeteci ve yazar Altan Öymen'e Allah'tan rahmet; başta Öymen ailesi olmak üzere sevenlerine ve Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Adem Balta - Politika
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