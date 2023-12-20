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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Ali Yılmaz Örnek için başsağlığı mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Refah Partisi eski İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek için başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Refah Partisinin son İstanbul İl Başkanı, Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden, zarafeti ve siyasi olgunluğuyla camiamızda iz bırakan Ali Yılmaz Örnek beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.' ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, vefat eden Refah Partisi eski İstanbul İl Başkanı Ali Yılmaz Örnek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Refah Partisinin son İstanbul İl Başkanı, Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden, zarafeti ve siyasi olgunluğuyla camiamızda iz bırakan Ali Yılmaz Örnek beyefendiye Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

Numan Kurtulmuş Refah Partisi Ali Yılmaz İstanbul Ölüm İstanbul Politika Güncel Haberler

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