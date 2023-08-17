TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan 17 Ağustos Depremi Anma Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 24'üncü yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Kurtulmuş, depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, ülkenin ve milletin afetlerden korunmasını temenni etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 24'üncü yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümünde yitirdiğimiz canlarımızın hüznünü halen yüreğimizde hissediyoruz. Rabbim vefat eden tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin, ülkemizi ve milletimizi afetlerden muhafaza etsin." ifadelerine yer verdi.