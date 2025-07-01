TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistanlı Meslektaşı ile Görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Bin Mohammed Al-Gannas ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Suudi Arabistan- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İbrahim Bin Mohammed Al-Gannas ile görüştü.
TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, Al-Gannas ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.
Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika