TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şule Yüksel Şenler'i anarak vefatının 4. yılını kutladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 4. yılında anarak paylaşım yaptı. Kurtulmuş, Şenler'in mücadelesiyle nesillere öncülük ettiğini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gazeteci yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 4. yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Şenler'in fotoğrafına da yer vererek yaptığı paylaşımda,"Kalemi, kelamı ve güçlü duruşuyla hepimizin yüreğinde müstesna bir yeri olan; mücadelesiyle nesillere öncülük eden İslam davasının aziz mücahidesi Şule Yüksel Şenler hanımefendiyi vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.