TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas Kongresi'nin Temsili Canlandırılmasını İzledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili canlandırılmasını izledi. Kurtulmuş, Atatürk ve Kongre Müzesi'nde gerçekleşen etkinliklere katıldı ve kutlama programına iştirak etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, tiyatro oyuncuları tarafından Sivas Kongresi'nin temsili canlandırılmasını izledi.

Sivas Kongresi'nin 104. yılı etkinliklerine katılmak için kente gelen Kurtulmuş, çelenk sunma programının ardından kongrenin yapıldığı Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti.

Tarihi binayı gezen Kurtulmuş, salondaki sıraya oturarak Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Sivas Devlet Tiyatrosu sanatçısı Abdülsamet Sünbül ve sanatçılar tarafından Sivas Kongresi'nin temsili canlandırılmasını izledi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, milletvekilleri, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer ilgililer de tarihi salondaki sıralara oturarak canlandırmayı takip etti.

Kurtulmuş, daha sonra Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde devam eden Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü kutlama programına katıldı.