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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder'i Hastanede Ziyaret Etti
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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Numan Kurtulmuş, Önder'i ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, önceki akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılırken, geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakım servisindeki tedavisine devam ediliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş hastaneden ayrıldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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