TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'e geçmiş olsun dileklerini iletti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda konuşma yaparken rahatsızlanan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e acil şifalar diledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptığı sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kurtulmuş, sosyal medyadan yayımladığı mesajında, "TBMM Genel Kurulunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.